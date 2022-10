Artic Monkeys lanzó el video oficial de ‘I ain't quite where I think I am’

Por el momento, ya se conocen los nombres de las otras canciones del álbum: ‘There'd Better Be A Mirrorball’, ‘I Ain't Quite Where I Think I Am’, ‘Sculptures Of Anything Goes’, ‘Jet Skis On The Moat’, ‘Body Paint’, ‘The Car’, ‘Big Ideas’, ‘Hello You’, ‘Mr Schwartz’ y ‘Perfect Sense’.

Este nuevo álbum estará disponible en formato LP vinilo gris de edición limitada y se podrá comprar a través de la tienda oficial de los Artic Monkeys.