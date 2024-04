Un estudiante es arrastrado por un tornado en Kentucky, Estados Unidos

Un tornado sacudió a los habitantes de Lexington, Kentucky, durante una advertencia de desastre, con informes de vientos que alcanzaban ráfagas de 70 o hasta 100 mph.

Se dieron a conocer que hubo significativos daños en la zona de Kentucky, ya que los vientos iban en línea recta, posiblemente con un tornado incrustado que derribó numerosos árboles, líneas eléctricas, e incluso volteó algunos autos.

Varias personas se quedaron sin electricidad, y se espera una fuerte amenaza con intensos vientos a lo largo del valle del río Ohio y Tennessee.

A través de varios medios de comunicación locales se dieron a conocer más informes de lo sucedido, ya que los habitantes fueron sorprendidos pese a la advertencia del tornado en la región.

