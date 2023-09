Dos hermanas fueron detenidas por bailar sobre tumbas de soldados ucranianos

“Los investigadores del Departamento de Policía de Desnyan, de acuerdo con la oficina del fiscal del Distrito, iniciaron un proceso penal en virtud de la Parte dos del Artículo 297 del Código Penal Ucrania: insulto de tumbas”, indicaron las autoridades de Ucrania, según medios locales.

Por este hecho, las jóvenes podrían enfrentar una condena de hasta cinco años de prisión.

