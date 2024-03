Científicos encuentran a la serpiente más grande del mundo en Amazonas

En un emocionante descubrimiento para la ciencia, el profesor australiano Bryan Fry, de la Universidad de Queensland, y su equipo de investigadores han encontrado lo que se considera la anaconda más grande del mundo, una impresionante serpiente de 6,3 metros de longitud. Las impactantes imágenes de este colosal reptil se han vuelto virales en las redes sociales, mostrando la imponente presencia de este ejemplar.

Lea también: Uniatlántico realizará estudio para intervenir ‘Casa Villa del Arte’

Este hallazgo tuvo lugar en las profundidades de la Amazonia ecuatoriana, durante una expedición en la que el profesor Fry y el profesor holandés Freek J. Vonk, en colaboración con el actor Will Smith para la producción 'Pole to Pole with Will Smith' de 'National Geographic', fueron invitados a explorar esta región única y sorprendente.

La serpiente, identificada como la especie eunectes akiyama, resultó ser una sorpresa para los investigadores. Se pensaba que solo existía la eunectes murinus, pero esta nueva especie revela una diferencia genética del 5,5% con las anacondas verdes conocidas hasta el momento. Este descubrimiento despierta nuevas preguntas y emociones en el mundo científico, ampliando nuestro conocimiento sobre estas fascinantes criaturas.

Siga leyendo: Murió Gina Banfi de Abello, maestra del canto e instructora de Shakira

"De repente, la serpiente apareció y los investigadores descubrieron que se trataba de una especie diferente a las antes conocidas", menciona el informe de la investigación publicado en la revista Diversity bajo el título "Desenredando las anacondas: revelando una nueva especie verde y repensando los amarillos".

En el revelador video compartido, se observa al profesor holandés Freek J. Vonk nadando junto a esta impresionante anaconda de más de 6 metros y más de 200 kilos de peso. Las imágenes transmiten la majestuosidad y la imponente presencia de este ejemplar, que ahora se suma al conocimiento científico sobre las anacondas y su diversidad en la naturaleza.

Insane! 😲 Scientists have discovered a new species of snake, and it may be the biggest in the world pic.twitter.com/DEFIOWmviO