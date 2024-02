Video: Avioneta se incendió tras accidentarse en autopista de Florida

El piloto de la aeronave, una Bombardier Challenger 600 que había despegado de Ohio, se comunicó con la torre de control del aeropuerto de Naples para informar de que tenía problemas en los dos motores, antes de precipitarse sobre la carretera interestatal I-75, según recogió en canal NBC2.

Imágenes de video divulgadas en las redes sociales muestran a la avioneta en llamas en la calzada y con densas nubes de humo elevándose, mientras el tráfico permanece cortado.

BREAKING: BUSINESS JET CRASHES ON I-75 IN NAPLES, FLORIDA



The plane is allegedly a Bombardier Challenger 604, carrying up to 14 people.



It took off from Columbus, Ohio



Source: BNO News pic.twitter.com/lINQN85Ofc