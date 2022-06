Más de 20.000 personas reunidas ante el palacio para el concierto del Jubileo

Agitando banderas británicas, una multitud de más de 20.000 personas siguen este sábado ante el palacio de Buckingham, en Londres, el concierto del Jubileo de Platino, que celebra los 70 años del reinado de Isabel II.

A través de unas pantallas gigantes instaladas sobre la gran avenida The Mall, ante el palacio, los asistentes bailaron y cantaron con el ritmo de la música del grupo Queen, con canciones como ‘We will rock you’ y ‘We are the champions’, así como con la de Jax Jones, Mabel, Stefflon Don y la de Elbow y su orquesta.