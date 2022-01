¿Su verdadero amor? Mujer se casa con el color rosa

De acuerdo con lo explicado por la propia generadora de contenido, la idea surgió a raíz de una conversación con un niño que se burlaba de su amor hacia el color. “Un niño me dijo en una patineta, me dijo: ‘Wow, te encanta el rosa, ¿verdad?’ Le dije: ‘Sí, me encanta tanto’, y él dijo: ‘Te encanta tanto, ¿por qué no te casas con él?’. Pensé, ‘Este chico está en algo’”, reveló.

En la ceremonia, Kitten se vistió con un vestido rosa, puso en su mano un anillo de ese color, igual que el Chevrolet rosa en el que llegó al evento: “Me gusta decir que soy un flamenco en un mundo lleno de palomas. Cuando camino por una calle concurrida durante el viaje de la mañana, todos visten colores grises, blancos y negros. No hay expresiones ni individualidades, y aun así la gente piensa que la loca soy yo”, declaró.

Cabe mencionar que Kitten Kay dio el salto a la fama gracias a Instagram en 2018, cuando decidió gastar una exorbitante cantidad de dinero exclusivamente en artículos de ese color.