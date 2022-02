Intérprete rompe en llanto durante una traducción de un discurso de Zelenski

Una intérprete ucraniana no pudo contener sus lágrimas en plena traducción en vivo este domingo.

La mujer empezó a llorar mientras retransmitía un discurso del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para el canal de televisión alemán WELT.

Zelenski decía "Rusia va por el camino del mal, Rusia debe perder su voto en la UE. Los ucranianos sabemos exactamente lo que estamos defendiendo...", cuando la voz de la traductora se quebró. Durante la emisión se escuchó el llanto de la intérprete, quien solo pudo pronunciar un "lo siento".

An interpreter for German newspaper @welt breaks down in tears while translating Zelensky’s latest video message. pic.twitter.com/ainHLCoPdV