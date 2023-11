Sondeos dan la victoria a Trump sobre Biden de cara a las elecciones de 2024

Del total de encuestados un 4 % dijo que en la actualidad no tiene intención de votar por Biden pero no obstante no descartan llegar a hacerlo, mientras que en el caso de Trump son un 2 % los que piensan así.

La encuesta del New York Times indicó que Trump estaba por delante en cinco de los seis estados indecisos (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania) y Biden solo en Wisconsin.

CNN señala que el apoyo a Biden en su encuesta es significativamente más débil ahora entre varios grupos en los que anteriormente ganó por amplios márgenes y que fueron fundamentales para su elección en 2020.

En el caso de los latinos Biden mantiene la delantera con 50 % de intenciones de voto frente a un 46 % de Trump y entre los votantes de raza negra la ventaja del demócrata es significativamente mayor: 73 % frente a 23 %.