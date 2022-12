Cajera de Oxxo le regaló un café a un hombre y este regresó para robarla

“Me da coraje porque esa persona vino y me pidió un café, me dijo que si traía su vaso para que se lo regalara, y le dije que sí. Le preparé su café y se fue. Regresó cómo a la media hora y me dijo: ‘dame 500 pesos y no te hago nada’”.

“Mane Asuka” aseguró que el asaltante hasta negoció la cifra que debía darle y la amenazó con romper los vidrios de la tienda. Al final ante el temor le entregó 50 pesos mexicanos.

Luego del impase, la joven relató los momentos de angustia que vivió en su cuenta de TikTok.