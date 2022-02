Rusia enviará a EE. UU. su respuesta a propuestas de seguridad en Europa

"Así no vale", dijo el ministro ruso.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó a su vez que el Ministerio de Exteriores "literalmente en estos momentos" está entregando la respuesta rusa a sus interlocutores.

Lavrov había adelantado esta semana al presidente ruso, Vladímir Putin, que la respuesta rusa está contenida en diez páginas.

Putin dijo el martes al canciller alemán, Olaf Scholz, que Rusia está lista para hablar sobre otros temas que componen la respuesta que recibió de EEUU y la OTAN, como la transparencia en los ejercicios militares, los problemas de los misiles de emplazamiento terrestre de alcance corto y medio, y medidas de construcción de confianza.

Eso sí, dejó claro que solo en combinación con los temas que son "primordiales" para el Kremlin, como el de evitar el ingreso de Ucrania -y también de Georgia- en la OTAN, y que quiere abordar esta cuestión "ahora".

Rusia mantiene en paralelo a las negociaciones con Occidente unos 150.000 soldados cerca de las fronteras con Ucrania, según la inteligencia estadounidense, que afirma que, lejos de retirar parcialmente las tropas como anunció Moscú el martes, continúa reforzando sus posiciones con unos 7.000 efectivos.

Lavrov señaló hoy que el próximo domingo finalizan los ejercicios conjuntos de Rusia y Bielorrusia, "tal y como se anunció", pero no quiso confirmar si para entonces habrá acabado la escalada de tensión en torno a Ucrania.

"En cuanto a si el 20 de febrero terminará la escalada, no lo sé, porque no hemos sido nosotros los que la hemos creado, nosotros no nos dedicamos a eso", dijo.

El viceministro de Exteriores de Rusia, Aleksandr Grushkó, agregó, a su vez, que la respuesta rusa a la OTAN no será remitida simultáneamente con la de EEUU.

"No la vamos a enviar hoy, aún estamos trabajando en ella", dijo Grushkó, encargado de las negociaciones entre Moscú y la Alianza Atlántica.