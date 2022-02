Rusia afirma que por ahora no planea desplegar tropas en Donetsk y Lugansk

Rusia por ahora no planea desplegar tropas en las recién reconocidas repúblicas populares prorrusas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, pese a haber firmado un tratado sobre asistencia mutua con ambas entidades, declaró hoy el viceministro de Exteriores ruso, Andréi Rudenko.



"No especulemos. Por el momento no pensamos desplegar nada en ningún lugar", dijo Rudenko, citado por Interfax, al contestar a una pregunta sobre la ayuda militar en Donetsk y Lugansk.



Rudenko señaló que Rusia puede recurrir al despliegue de tropas, en base al documento que hoy ratificaron los parlamentarios de ambas partes, si ve una amenaza para Donetsk y Lugansk.



"Si hay amenaza, entonces, por supuesto, prestaremos asistencia de acuerdo con el tratado que ha sido ratificado.



Este lunes el presidente ruso, Vladímir Putin, firmó sendos decretos en los que reconoce la independencia de las dos regiones separatistas, un paso condenado por la comunidad internacional como violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania.



El paso agrava aún más la confrontación de Rusia con Occidente, sobre todo porque, en virtud de los decretos, Putin deja la puerta abierta al envío de tropas a Donetsk y Lugansk para ejercer "funciones de pacificación" en los territorios separatistas.