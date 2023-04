“Combatimos el cambio climático, el narcotráfico y fortalecemos economías”

Al término de la reunión bilateral, que se celebró en la Casa Blanca, Biden se refirió en sus redes sociales a las conclusiones alcanzadas tras la conversación que sostuvo con entre el presidente colombiano Gustavo Petro.

“Junto con Colombia, estamos enfrentando el cambio climático, fortaleciendo nuestras economías y combatiendo el narcotráfico”, indicó Biden.

De igual forma, mencionó que "a medida que comenzamos el próximo siglo de nuestra asociación, estoy ansioso por profundizar y desarrollar nuestra cooperación”.

Together with Colombia, we're tackling climate change, strengthening our economies, and combating drug trafficking.



As we begin the next century of our partnership, I'm eager to deepen and develop our cooperation.