Petro reitera en EE. UU. que no entregará armas rusas a Ucrania

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este jueves en Washington que su país no entregará a Ucrania armas adquiridas en el pasado a Rusia.



"Los Gobiernos anteriores compraron hace bastante armas rusas. Mi posición sobre esas armas, hoy en el poder del Estado colombiano, es que no van a la guerra. Ni van a Rusia ni van a Ucrania", dijo en declaraciones a la prensa fuera del despacho Oval tras reunirse con el mandatario estadounidense, Joe Biden.



Petro ya apuntó el pasado 24 de enero que prefería que las armas rusas antiguas compradas por su país queden como "chatarra" en su tierra antes que dárselas a Kiev.



"Nuestra Constitución tiene como orden en el terreno internacional la paz. Quedará como chatarra en Colombia, pero no entregará armas rusas", dijo entonces en el marco de la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), desarrollada en Buenos Aires.



El mandatario colombiano recalcó ese día que América Latina, "en vez de estar jugando en cuál bloque militar queda" respecto a la OTAN o Rusia, "debe exigir la paz" y que "se construyan los diálogos pertinentes" para que "esa guerra se acabe".



La paz fue precisamente uno de los puntos que contemplaba abordar en su encuentro con Biden en la Casa Blanca: "Democracia, libertad y paz constituyen la agenda común", dijo al inicio de ese encuentro bilateral.



Esa reunión fue el plato fuerte de la gira por EE.UU. de Petro, quien este lunes intervino en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, en la sede de la ONU en Nueva York; el martes estuvo en la Universidad de Stanford en San Francisco (California), y el miércoles dio un discurso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.