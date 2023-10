Hallan muerta a youtuber que inspiró serie sobre bullying en Netflix

Según el mismo medio, Pyo Ye había compartido con sus seguidores sus intenciones de quitarse la vida en un emotivo video de YouTube. En este video, reveló las cicatrices del acoso escolar que había sufrido durante 12 años, desde la escuela primaria hasta la preparatoria, y la presión de los ataques personales que recibió por parte de personas anónimas en línea.

La noticia de la muerte de Pyo Ye Rim ha sacudido a su base de seguidores y a la comunidad de las redes sociales. La influencer se convirtió en un símbolo de lucha contra el acoso escolar y el cyberbullying, al compartir abiertamente sus experiencias personales.

En un video anterior, Pyo Ye Rim había dicho: “soy una de las personas que sufrieron violencia escolar en la escuela primaria, secundaria y preparatoria durante 12 años. Un canal de YouTube me tiene en el punto de mira y he sufrido múltiples ataques personales por parte de gente anónima. Además, dicen que mis afirmaciones sobre la violencia escolar son falsas. Ya no tengo la confianza suficiente para soportar y superar este dolor. Ya no hay nada que me haga seguir adelante en la vida. Por favor, no abandonen mi caso”.