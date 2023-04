Dalai Lama causa polémica tras besar a un niño en la boca

“Me causó repulsión al ver esto yo como madre lo rechazó, si fuera mi hijo a quien lo exponen de esa manera pues no lo permitiría”, “Repudio al Dalai Lama”, “Definitivamente no hay que confiar en nadie, siempre admire tanto a este señor”, “Hay enfermos y pederastas en todas las religiones. Qué asco”. Fueron algunos de los comentarios que los internautas hicieron sobre el hecho.

Inclusive, la cuenta oficial de la Administración Central Tibetana en Twitter publicó una grabación incompleta en la que señala: "Su Santidad el decimocuarto Dalai Lama aconsejó a un joven indio para que sea un buen ser humano, quien siempre trabaje para cultivar la paz y la felicidad en el mundo".

During his meeting with students and members of M3M Foundation at courtyard of Thekchen Choeling Tsuglakhang, His Holiness the 14th Dalai Lama advised a young Indian boy to look up to a good human being who always work for cultivating peace and happiness in the world. pic.twitter.com/EpUoxLwGqC