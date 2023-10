“No estamos en un pacto con Javier Milei”: Patricia Bullrich

"No estamos en un pacto con Javier Milei. Decimos nuestra postura frente a la sociedad que nos votó (...) Acá no hay un pacto, no hay un acuerdo de Gobierno", apuntó la exministra de Seguridad, que dijo representar únicamente a la fórmula que integró junto a Luis Petri, quien ratificó que "aquí no puede haber neutralidad" porque esta favorece al oficialismo.

Bullrich fue tercera (23,83 %) en las elecciones celebradas este domingo, en las que el candidato de Unión por la Patria (peronismo gobernante), Sergio Massa, se impuso con un 36,28 % de votos, por delante del líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), quien recibió un 29,98 %.

La presidenta del partido Propuesta Republicana (Pro), integrante de Juntos por el Cambio, contó que la noche del martes se reunió con Milei y conversaron sobre los duros cruces personales durante la campaña, cuando él la acusó de "montonera tirabombas" en su juventud, en referencia a su pasado en la guerrilla de izquierda peronista Montoneros, y ella lo denunció penalmente por haber insinuado que había puesto explosivos en guarderías.