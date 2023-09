Avión regresó de emergencia a aeropuerto por pasajero con “diarrea explosiva”

El olor se volvió insoportable para el resto de pasajeros y en vista de que faltaban seis horas de vuelo, le pidieron al piloto que regresara al aeropuerto de Atlanta. Este atendió la solicitud de los usuarios y le comunicó la situación al control de tráfico aéreo, refiriéndose al hecho como un "riesgo biológico".

“Es simplemente una cuestión de riesgo biológico, tuvimos un pasajero que tuvo diarrea durante todo el avión, por lo que quieren que regresemos a Atlanta", dijo el piloto en la llamada, según recoge 'CNN'.

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard.



The FAA flight strip for DL194 was posted to Reddit (xStang05x)