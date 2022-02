Nueva York elimina mandato de usar mascarilla en espacios cerrados

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, levantó este miércoles la obligatoriedad de llevar mascarilla facial en lugares públicos cerrados, en vigor desde el pasado 10 de diciembre, aunque permitirá que los distintos condados, empresas o ciudades la sigan manteniendo.

Hoy será el último día de porte obligatorio del cubrebocas, dijo la gobernadora en una comparecencia de prensa.

Además, aclaró que la obligación sigue vigente para los niños en las escuelas, en un momento en que los casos de ómicron han descendido drásticamente a niveles inferiores a los del pasado noviembre, tras haber experimentado un preocupante pico a principios de enero.

Hochul dijo que el mandato de usar mascarilla en espacios escolares se mantendrá al menos hasta las vacaciones de mediados de invierno, que comienzan el 21 de febrero.

La obligatoriedad de cubrirse la boca estaba vigente en todo tipo de espacios cerrados, incluidos comercios, transportes públicos y empresas privadas, so pena de una multa de 1.000 dólares que llegó a imponerse a personal de cafés o restaurantes en inspecciones sorpresa.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, no ha aclarado si es partidario de mantener la obligatoriedad y el diario New York Post asegura que la ciudad ejercerá su autonomía al respecto y no aplicará el levantamiento de la medida anunciado por Hochul.

El pasado martes 8 de febrero, cinco estados (Connecticut, Nueva Jersey, Delaware, California y Oregón) anunciaron sus planes de relajar los mandatos de llevar mascarilla facial en los colegios y otros espacios cerrados en las próximas semanas.