Mujer fue a visitar a su esposo a la cárcel y él estaba en visita conyugal

Ante esto, la esposa del hombre, sorprendida ante la respuesta del oficial, decidió esperar a la mujer, que se encontraba dentro, afuera de la Unidad Penal.

Una vez la amante sale del centro penitenciario, la esposa del sujeto la abordó con violencia y le dijo: "Te viniste a regalar con marido ajeno". A pesar de que la mujer involucrada no mencionó una palabra, la esposa de este hombre se abalanzó hacia ella y comenzó a golpearla junto a dos mujeres más que aparecen en el video.

"Mirá que a mí no me importa nada, rescátate con los maridos de las guachas. No te alcanzó con encamarte con uno que te venís a encamar con todos”, agregó la mujer mientras la seguía agrediendo en el suelo.