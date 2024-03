Muere el exsenador de EE. UU. Joseph Lieberman

El fiscal general de Connecticut, William Tong lamentó la muerte de quien llamó su mentor y a quien recordó como un hombre "de principios y duro" pero también "increíblemente cálido y amable y dedicado a Connecticut".

"Hoy no sería fiscal general si no fuera por su apoyo y las muchas bondades que me mostró a lo largo de los años. Es un gran honor pasar junto a su retrato cada vez que entro en mi oficina. Es una pérdida para todos nosotros", dijo Tong, quien recordó que conoció a Lieberman cuando éste era el fiscal general y él (Tong) tenía 15 años.