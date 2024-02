Monument, la ciudad de EE. UU. que se declaró antimigrantes

En una entrevista con ‘Fox News’, LaKind afirmó que Monument no aceptará inmigrantes en su comunidad y explicó que su decisión está motivada por limitaciones financieras, asegurando que no se utilizarán fondos de los contribuyentes para este propósito.

“El objetivo es asegurar que se sepa que no aceptaremos autobuses llenos de inmigrantes en nuestra comunidad. La razón principal es que no tenemos un presupuesto y no utilizaremos fondos de los contribuyentes”, precisó el funcionario.