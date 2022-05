Están volando con los ángeles: hablan familiares de niños asesinados en Texas

La hermana de Makenna Lee Elrod, de 10 años escribió: “Mi pequeña hermana finalmente fue encontrada en un salón... gracias a todos por enviar amor a mi familia y a mi. Todo lo que les pido es que esta noche abracen a los que aman y les digan que los aman. Nunca sabes cuando perderás la oportunidad de hacerlo.”

My baby sister has finally been found in a classroom…thank you for everyone sending their love to my family and I All I ask is that you hug your loved ones tonight and tell them you love them, you never know when you won’t have the chance to anymore#EnoughIsEnough pic.twitter.com/1dKuIwdav7