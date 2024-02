Lula insiste en que Israel comete “genocidio” en medio de crisis diplomática

"Lo que el Gobierno de Israel está haciendo con el pueblo palestino no es una guerra, es un genocidio porque está matando a mujeres y niños", afirmó el mandatario en un acto en Río de Janeiro, en su primera manifestación pública desde el inicio de la crisis entre Brasil e Israel.

En compañía del canciller Mauro Vieira, el jefe de Estado brasileño elevó el tono y afirmó que no cambia su "dignidad por la falsedad", en respuesta a las acusaciones que ha vertido en su contra en los últimos días el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz.

"No están muriendo soldados, están muriendo mujeres y niños dentro de los hospitales. Si eso no es un genocidio, no sé qué es un genocidio", expresó el dirigente progresista.