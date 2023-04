“Acto de Dalái Lama podría generar un gran disgusto entre sus seguidores”

El hecho ha causado indignación a nivel mundial, grandes personalidades políticas, de farándula e influenciadores se han pronunciado al respecto, rechazando el acto, donde Lhamo Dondhup, nombre original del decimocuarto Dalái lama, también le pidió al niño que “chupara” su lengua.

Horas después, la oficina de prensa del líder espiritual publicó un comunicado, disculpándose por la situación y asegurando que fue “una broma”.

“Su santidad desea pedir disculpas al niño y a su familia, así como a sus muchos amigos de todo el mundo, por el daño que sus palabras han causado… Su santidad a menudo toma el pelo a las personas que conoce de forma inocente y traviesa, incluso en público y ante las cámaras. Lamenta el incidente”, se lee en la misiva.

Para algunos expertos, ningún tipo de excusas tiene justificación para el acto cometido, principalmente por lo que representa la persona que lo hizo.

“Es un acto inexplicable por más de que haya muchas personas tratando de buscar justificaciones culturales a este acto. Estamos hablando además de una comunidad asiática donde el contacto físico suele ser reservado para momentos muy íntimos, no es una comunidad abrasadora, no es una comunidad cercana físicamente, esos actos no son normales ni comunes en los países asiáticos y eso hace aún más grave este este acto aún más vergonzoso para el niño que tuvo que pasar por eso”, señala en su análisis Lina Luna Beltrán, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado.