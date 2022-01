“¿Quieren diálogo? Liberen a Álex Saab”: la condición de Maduro a oposición

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó este miércoles que para que el Gobierno retome el proceso de diálogo con la oposición es necesario liberar "de inmediato" al empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, detenido actualmente en Estados Unidos.



"¿Quieren diálogo? Liberen de inmediato a Álex Saab para que se incorpore a la mesa de diálogo con las oposiciones venezolanas, detengan el robo de dineros que no les pertenecen y devuélvanle al pueblo de Venezuela el dinero que ustedes se robaron", indicó en la sesión de instalación del nuevo periodo legislativo donde quedó ratificado como presidente de la cámara.



Rodríguez, nombrado por el presidente Nicolás Maduro líder del grupo negociador oficialista, aseguró que los representantes del Gobierno acudieron a la negociación que comenzó en México el pasado 13 de agosto "limpios de corazón", como -insistió- fueron "a todos los procesos de diálogo" anteriores con los sectores de la oposición.



"Pero no vayan a un diálogo para después sabotear internamente ese mismo diálogo, para atacarlo intestinamente como lo hizo la primera ministra de Noruega, el Departamento de Justicia de EE.UU. que cometió la barbaridad de secuestrar a un representante diplomático de Venezuela Alex Saab que además es representante, miembro pleno de la delegación ante la mesa de diálogo en México", aseguró.