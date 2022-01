La UE reanuda vuelos con el sur de África suspendidos por la variante ómicron

También deben facilitar el ingreso a los viajeros "esenciales" como ciudadanos europeos, residentes de larga duración en la UE y sus familias, diplomáticos o sanitarios, entre otros, y a los viajeros no esenciales de una serie de países en base a una serie de criterios epidemiológicos entre los que se cuentan Arabia Saudí, Argentina, Australia, Colombia, Corea del Sur, Qatar, Perú, Ruanda y Uruguay.

No obstante, todas las personas "que viajen desde cualquier país por un motivo esencial o no esencial deben haber dado negativo para COVID-19 en una prueba PCR realizada no más de 72 horas antes".

Además, la recomendación aceptada por los países de la UE contempla que los Estados miembros puedan exigir requisitos adicionales como cuarentenas o más pruebas de diagnóstico.