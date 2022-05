La “enfermera” de Hugo Chávez pide la libertad bajo fianza

La defensa de la extesorera nacional venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén, extraditada desde España a EE.UU., pidió este lunes al tribunal que le conceda la libertad bajo fianza, porque -dijo- "no hay riesgo de fuga", dado que no tiene dinero y no puede regresar a Venezuela sin peligro para su vida.

En el primer documento presentado por la defensa después de la llegada a EE.UU. de Díaz Guillén para responder por cargos de blanqueo de dinero en relación con una supuesta trama millonaria de corrupción en la Venezuela de Hugo Chávez, la abogada Marissel Descalzo hace hincapié en que la acusada tiene nacionalidad española, es esposa, madre de dos hijos y "mujer de fe".