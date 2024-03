Expareja de Dani Alves desapareció de redes sociales tras medida de libertad

Dicha medida generó controversia. Así como crearon polémicas las declaraciones de su expareja Joana Sanz en el momento de la captura del brasileño, asegurando que no era el momento para pensar en divorcios porque ante las acusaciones no podía dejarlo solo.

Ahora, que se conoció una posible salida de la prisión de Alves, en redes sociales y medios de comunicación trataron de contactar una vez más a Sanz, pero como ha sido habitual durante el juicio, no apareció.

Es que la modelo ha optado por guardar silencio sobre el caso. No se ha pronunciado ni a favor ni en contra de Alves. Incluso, apenas se conoció el fallo sobre la libertad del ex jugador del Barcelona FC, decidió desactivar su cuenta de Instagram. Ya no aparece en redes sociales.

En una entrevista a medios españoles en noviembre del año pasado, la modelo admitió que le había pedido el divorcio a Alves, pero este se negó, por lo que el trámite está paralizado. Es decir, si por fin el deportista logra salir de la cárcel, al menos de manera provisional, le espera otro problema en casa.