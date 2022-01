Jason Momoa y Lisa Bonet se separan, ¿cuál es la causa?

Momoa saltó a la fama por la serie "Game of Thrones" (2011-2019) y en los últimos años ha interpretado a Aquaman en las películas de Warner Bros. Sobre DC Comics

Este año estrenará la película “Aquaman and the Lost Kingdom”, que es la secuela de "Aquaman" (2018).

Por su parte, Bonet se hizo famosa con la serie “The Cosby Show” (1984-1992) y también apareció en películas como "Angel Heart" (1987), “Enemy of the State” (1998) o “High Fidelity” (2000).