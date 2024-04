Irán muestra el momento del lanzamiento de misiles balísticos contra Israel

Esta ofensiva se llevó a cabo en respuesta a la ofensiva del 1 de abril contra el consulado iraní en Siria, atribuido a Israel, que causó la muerte de seis sirios y siete miembros de la Guardia Revolucionaria, entre ellos el líder de su rama Fuerzas Quds para Siria y el Líbano, el general de brigada Mohamed Reza Zahedi.

A more complete video of the moment when IRGC Aerospace Forces fired ballistic missiles in last night's operation against Israel. pic.twitter.com/pIorjFxMc8