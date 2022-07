La ingeniosa lección que le dio un sacerdote a un estafador en Argentina

Según contó el sacerdote al medio La Nacion, había iniciado la conversación un domingo en la mañana, indicando que al principio todo le parecía muy normal porque conocía a la persona que le estaba escribiendo, pero luego empezó a sospechar.

“Recibo un mensaje por WhatsApp de una persona que arrancó la charla con un ‘buenas’; no lo tenía agendado, pero rastreando el teléfono vi que lo conocía porque hablé con él en su momento; es el número del papá de un chico que había ido a un campamento que organizamos con la iglesia”, dijo.

Sin embargo, lo que le generó la duda fue que enseguida le pidió un favor. “Al organizar siempre campamentos no me parecía extraño que me escribiera y lo primero que me pidió es un favor. Me pareció un poco extraño el pedido un domingo a la mañana, pero le preparé el terreno para que me pida lo que necesitara, imaginaba que venía por el lado de un pedido familiar o de ir a visitar a un chico enfermo, entonces fui generoso y abierto”, agregó.