Intensifican búsqueda de presunto asesino con circular roja de Interpol

Según el letrado, durante meses "el asesino, impune, se paraba fuera del trabajo de su exsuegra y exnovia para reírse de ellas. Las intimidaba tanto que tuvieron que irse a vivir a un hostal hasta que se quedaron sin un solo centavo".

También les escribía por Facebook, "confesando sin resquemor su delito. Muy impune el muy miserable", agregó antes de comentar que tras conocer la historia contactó con otros abogados y asumieron el caso de forma gratuita.

El grupo de abogados logró que se procese a Gaibor y que le dicten prisión preventiva.

Rodríguez destacó que Alejandro Alemán y Jorge Arévalo, los fiscales que asumieron el caso, hicieron "un trabajo maravilloso, de forma técnica pero, sobre todo, de forma humana". Pero Gaibor sigue prófugo y con difusión roja de Interpol.

El viernes, el abogado denunció que la Policía presuntamente no lo estaba buscando y recordó que el asesinato no se puede juzgar en ausencia, por lo que pidió a la Policía que capture a Gaibor: "Tienen la orden de prisión en el sistema. No les hace falta más".