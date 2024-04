Fue mordido por una rata que salió del inodoro y lo contagió de leptospirosis

Un hombre de 76 años encontró una rata en el inodoro de su casa y cuando intentó sacarla lo mordió en dos de sus dedos, en Montreal, Canadá.

El adulto mayor se trasladó a urgencias en un hospital por la gravedad del asunto, indicó el medio local Canadian Medical Association Journal.

Aunque el caso ocurrió el 22 de enero de este año, se hizo viral recientemente. Al hombre en ese momento le curaron las heridas de los dedos, fue vacunado con refuerzo contra el tétano y le dieron de alta.

Sin embargo, tiempo después, presentó fiebre, dolor de cabeza y dolor abdominal de 3 días de evolución, así que recurrió nuevamente a un centro asistencial.

En el hospital evidenciaron que la herida provocada por la rata sanaba bien, y él agregó no había tenido contacto con ningún otro animal, no había viajado y no se había expuesto a otro padecimiento.

Pero, por los síntomas que presentaba le practicaron exámenes de sangre y orina y se descubrió que el señor tenía leptospirosis, una enfermedad bacteriana que se transmite por la orina de animales infectados y por lo general se encuentra en la boca de roedores.

En ese momento, el hombre fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos (UCI), recibió medicamentos y la atención necesaria para salvar su vida.

Luego, a los tres días en la UCI le dieron salida y continuó con un tratamiento antibióticos.