Hallados restos de mamut durante unas obras del metro de Bruselas

Los hallazgos fueron presentados a la prensa por el citado secretario de Estado, por la jefa del Departamento de Arqueología de Urban, Ann Degraeve, y la arqueozoóloga del Real Instituto de Ciencias Naturales, Bea De Cupere.

Según reporta la agencia Belga, los descubrimientos de animales prehistóricos en la región de Bruselas son "poco frecuentes" y tan sólo se producen durante obras de gran envergadura.

Por ejemplo, la reciente construcción del centro administrativo de la ciudad de Bruselas puso al descubierto un muelle de carga que data del siglo XIV, donde también se hallaron artefactos y restos de comida, que revelaron el modo de vida de los habitantes de la capital belga en aquella época.

