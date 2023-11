Gobiernos latinoamericanos de izquierda se distancian de Israel

"Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares – que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza - no respetan normas fundamentales del Derecho Internacional", señaló el gobierno a través de un comunicado.

Y poco después, fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó a consultas a su embajadora en Israel, Margarita Manjarrez, por "la masacre del pueblo palestino" que dice estar cometiendo ese país.

"He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá", expresó el mandatario en un mensaje publicado en X (antes Twitter).