¿Es legal pagar deudas con favores sexuales en España?

“El Tribunal Constitucional no valora si pedir felaciones como medio de pago es ilegal o no, ya que no entra en el fondo del asunto al entender que el recurso presentado contra la resolución de la Audiencia de Palma no se ajusta a lo estipulado por el artículo 49.1 de la Ley Orgánica del propio TC, que obliga a justificar la ‘especial trascendencia constitucional’ para que un recurso sea admitido”, argumentó el alto tribunal.

Por esta decisión, decenas de medios de comunicación de varios países han titulado que pagar deudas con favores sexuales ya es legal en España, afirmación que algunos han calificado como falsa.

“Lo que refieren los jueces, con muy buen criterio, es que no se presupone un delito de coacciones (actuar con violencia o intimidación) ni tampoco de agresión sexual, ya que según lo investigado la mujer realizó los actos bajo consentimiento y, cuando este cesó, terminó el acto sexual. Así, lo que el tribunal refiere es que no hay indicios de delito, pero no que esa actuación esté autorizada”, escribió el penalista Juan Gonzalo Ospina en el diario económico español ‘Cinco Días’.

Por otra parte, la medida de los jueces también ha sido criticada, entre las voces que se mostraron en contra se destaca la de la ministra de Igualdad de España, Irene Montero.

“Una mujer desesperada pide ayuda a su cuñado. Para darle dinero le obliga a ser su ‘fulana’ y hacerle felaciones. Cuando ella no puede más, él amenaza con emprender acciones judiciales contra ella y su hija. Ella denuncia y pasa esto”, dijo Montero en Twitter.