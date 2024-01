Fallece el empresario mexicano Carlos Bremer a los 63 años

Value precisó que José Kaún Nader asumirá interinamente las funciones de director general de Value Grupo Financiero y de su subsidiaria Value, Casa de Bolsa, en tanto el Consejo de Administración sesiona para ratificar dicho nombramiento.

Bremer también forjó amistad con personalidades como el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton; el campeón mundial de boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez, el exbeisbolista Fernando Valenzuela, así como con el cantante Luis Miguel.

En 2020 acompañó a López Obrador a una reunión con el ahora expresidente de Estados Unido, Donald Trump, en Washington.