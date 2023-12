Evo Morales dice que sentencia sobre reelección es “plan negro en su contra”

"Ningún miedo ¡La lucha sigue hermanas y hermanos!", finaliza el mensaje.

Morales se encuentra en una reunión de evaluación nacional en la localidad de Ivirgarzama en el Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical del exmandatario.

El TCP emitió una sentencia constitucional el viernes en la noche en la que establece que la reelección indefinida no existe y no es un derecho humano y que el presidente y vicepresidente no pueden ejercer un mandato más de dos veces continuas o discontinuas.