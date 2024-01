EE. UU. enviará a juicio a su secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas

Mayorkas, por su parte, hizo pública una carta de seis páginas que remitió al presidente del comité en la que aseguró que ha aportado infinidad de información que "demuestra claramente" cómo está haciendo cumplir la ley y lamentó que no haya servido para detener este proceso "sin fundamento".

"Le aseguro que sus falsas acusaciones no me inquietan ni me desvían del cumplimiento de la ley y del servicio público más amplio al que sigo dedicado", afirmó.

Los republicanos tienen ahora mismo una débil mayoría de 219 a 213 en la Cámara de Representantes, por lo que cuando sometan los cargos al pleno deberán recibir el apoyo de casi todos sus miembros para ser aprobados.