EE. UU. rechaza las comparaciones de Gustavo Petro entre Gaza y Auschwitz

En diálogo con ‘Blu Radio’ y ‘Noticias Caracol’, Patel afirmó que estas comparaciones son inexactas y no representan lo que está ocurriendo en la región. Destacó que “este tipo de comentarios de otros líderes ciertamente no son útiles y no son indicativos de lo que realmente está pasando”.

En este mismo sentido, el portavoz subrayó el compromiso continuo de Estados Unidos en apoyar a Israel en su derecho a la defensa, enfatizando que aquellos responsables de los ataques deberán rendir cuentas de acuerdo con las leyes internacionales. Señaló puntualmente: “Israel tiene todo el derecho a defenderse. Los terroristas que perpetraron estos ataques deben rendir cuentas”.