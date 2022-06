Estados Unidos prepara sanciones contra Nicaragua

El principal encargado del Departamento de Estado de EE.UU. para Latinoamérica, Brian Nichols, afirmó este lunes que preparan una nueva ronda de sanciones contra Nicaragua, en la jornada inaugural del Foro de la Sociedad Civil dentro de la IX Cumbre de las Américas.



"Esperamos cambios profundos en su forma de actuar y si no, vamos a tomar medidas para expresar nuestro desacuerdo con la presión política que existe en Nicaragua en este momento", expresó Nichols en declaraciones a los periodistas instantes antes de la apertura del Foro de la Sociedad Civil, en un hotel de Los Ángeles.



Desde 2018, Nicaragua atraviesa una crisis que, además de los exiliados, ha dejado al menos 355 muertos, de los cuales el Gobierno de Daniel Ortega ha confirmado 200, mientras que más de 180 personas permanecen encarceladas como "presos políticos", según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Nicaragua ha sido uno de los tres gobiernos, junto con los de Venezuela y Cuba, que han sido excluidos de la IX Cumbre de las Américas por Estados Unidos en su condición anfitrión, al no considerarlos democráticos y no respetar los derechos humanos.