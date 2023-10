Nos sorprende ver a Petro comparar a Israel con el régimen de Hitler: EE. UU.

La enviada especial de EE.UU. para el Monitoreo y Combate del Antisemitismo, Deborah Lipstadt, condenó este jueves las palabras del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ha comparado la situación de la Franja de Gaza con el campo de concentración de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial.

Lea también: Hamás será aplastado: primer ministro de Israel en visita de Antony Blinken

"Nos sorprendió ver al presidente colombiano, Gustavo Petro, comparando al Gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler", apuntó la funcionaria del Departamento de Estado en un mensaje en la red social X (antes Twitter).

We were shocked to see Colombian President @petrogustavo compare the Israeli government to Hitler’s genocidal regime. We strongly condemn President Petro’s statements and call on him to condemn Hamas, a designated terrorist organization, for its barbaric murder of Israeli men,…