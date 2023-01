Presidente de Guatemala pide "cordura" a Petro por sus críticas a la Justicia

Pero "salir despotricando no beneficia a nadie, ni a él mismo", concluyó Giammattei, que no quiso continuar la conversación sobre ese tema "para no cometer el error de ofender como nos ofendieron sin razón".

"A veces en los temas en cuestión de relaciones entre países lo último que debe haber es una respuesta no pensada, no meditada. Si fuera así viviríamos en guerra todo el mundo", señaló.