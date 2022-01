El papa denuncia que el trabajo es a menudo rehén de la injusticia social

El papa Francisco denunció hoy que el trabajo es "a menudo rehén de la injusticia social" al hablar de las victimas de los accidentes laborales y de aquellos pagados en negro y recordó que "es un derecho y deber fundamental de la persona", durante la audiencia general.



Francisco dedicó la catequesis a la figura de San José y su labor de carpintero: "Este dato biográfico de José y de Jesús me hace pensar en todos los trabajadores del mundo, de forma particular en aquellos que hacen trabajos duros en las minas y en ciertas fábricas", dijo.



También recordó a "aquellos que son explotados con el trabajo en negro; las víctimas del trabajo; los niños que son obligados a trabajar y aquellos que hurgan en los vertederos en busca de algo útil para intercambiar", y a quien está sin empelo, "los que se sienten justamente heridos en su dignidad porque no encuentran un trabajo".



Lo que da dignidad, resaltó, no es "traer el pan a casa" sino "ganarse el pan" y añadió que "si no damos a la gente la capacidad de ganarse el pan es una injusticia social".