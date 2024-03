El New Deal, las medidas de Roosevelt para salir de la depresión económica

“Nuestro mayor y primordial empeño es el de poner a la gente a trabajar. No es un problema insoluble si nos enfrentamos a él con juicio y arrojo. Como política personal práctica, soy partidario de solucionar primero los problemas más acuciantes. No escatimaré esfuerzos en recomponer el mercado mundial mediante un reajuste económico internacional. No obstante, la situación de emergencia nacional no puede esperar a que esto se vea cumplido. La idea fundamental en la que se basan estas medidas específicas para la recuperación de nuestro país no se restringe solo al ámbito nacional”, dijo el entonces presidente.

El paquete de medidas económicas fue llamado el New deal. La intervención del Estado buscó contrarrestar la crisis del momento, donde había 13 millones de desocupados, lo que significaba el 25% de la población de ese país. Buscó reducir la desocupación y atacar el hambre.

Dentro de las medidas, teniendo en cuenta que cuando Roosevelt asumió casi la mitad de los bancos habían quebrado, realizó una reforma del sistema financiero para “salvar a la banca” Promulgó la ley Glass Steagall, que impedía la asociación entre bancos comerciales y bancos de inversión.

Seguidamente, se declaró el fin del Patrón Oro, prohibiendo la salida de dicho metal al exterior, además de una devaluación del dólar para favorecer la exportación de los productos nacionales. Se le otorgaron créditos a industria y al agro y se emplearon a trabajadores de la construcción.

Asimismo, se emitió la Ley de Recuperación Industrial Nacional (NIRA), que controlaba la producción en las industrias, ejercía control directo de precios, establecía regulaciones sobre horas máximas y salarios mínimos en ciertas industrias, y autorizaba el derecho a los trabajadores a sindicalizarse. Se realizó el proyecto de la Autoridad del Valle del Tennessee, para generar y distribuir energía a gran parte del país, lo que generó la creación de puestos de trabajo.