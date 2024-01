Donald Trump y Joe Biden arrasan en las elecciones primarias de New Hampshire

Las primarias en New Hampshire estuvieron rodeadas de controversia técnica debido a la decisión del Partido Demócrata de iniciar su temporada electoral en Carolina del Sur, desafiando una tradición centenaria. A pesar de no ser reconocida por el Comité Nacional Demócrata y de que Biden no figurara oficialmente en las papeletas, los votantes fueron alentados a escribir su nombre en ellas, lo que resultó en una victoria simbólica para el actual mandatario.

Por otro lado, en el ámbito republicano, Donald Trump consolidó su liderazgo al imponerse a la exgobernadora Nikki Haley. Con el 20 % de los votos escrutados, Trump logró un contundente 53,2 %, superando a Haley, quien obtuvo un 45,5 %. Esta victoria se suma a su triunfo en los caucus de Iowa de la semana pasada, consolidando su posición como el principal contendiente por la candidatura presidencial del Partido Republicano.