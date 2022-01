Asesinan de más de 20 balazos a menor de 16 años mientras paseaba a su perro

En un relato marcado por las lágrimas, Anna Machado aseguró que no pudo darle en vida un último beso a su hija, lo cual era una costumbre entre ambas.

“No sé cómo voy a salir adelante. No merecía esto. Yo quería darle un último beso y no me dejaron. Pregunté cuántos balazos había recibido y lo que escuché es que fueron de 20 a 30. Eso no es normal. Cuando vi a mi perrito solo podía llorar”, declaró la madre.