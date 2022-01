Detenidos los primeros acusados por el asalto a Capitolio de EE. UU.

No importa ya si esas personas entraron o no en el Capitolio -Rhodes siempre ha dicho que no lo hizo-, porque se les acusa de haber planeado aquel ataque, añadió.

La acusación de hoy demuestra, en opinión de Gillers, que la investigación que se está llevando a cabo es "mucho más detallada" de lo que cabría esperar hasta ahora y hace pensar que muchos de los detenidos anteriormente han colaborado con la Justicia para ayudar a esclarecer los hechos y al mismo tiempo recibir condenas menores.

El experto cree que algunos de los acusados este jueves se prestarán también a colaborar para evitar pasar veinte años en una prisión federal. Incluso, apuntó a Efe, les puede animar a proveer información que implique a miembros de la Administración de Trump.

Según el comunicado de Justicia, Rhodes y el resto de detenidos este jueves conspiraron tras las elecciones presidenciales de EE.UU. del 3 de noviembre de 2020, que ganó Biden, para "oponerse por la fuerza a la ejecución de las leyes que rigen la transferencia de poder presidencial".

Así, de acuerdo con la acusación, desde finales de diciembre de 2020 los imputados se coordinaron entre ellos mediante comunicaciones encriptadas por medio de aplicaciones privadas y planearon su viaje a la capital, Washington, para el día en que se iban a ratificar los resultados electorales -el 6 de enero-.