Ucranianos y rusos realizan manifestaciones por Ucrania en Cancún

Egor Korolevitch es originario de Minsk, Bielorrusia, pero reside en Querétaro. Ahora se encuentra de vacaciones en Cancún y cuando se enteró de la concentración decidió asistir.

“Lo que quiere Putin es establecer un mundo ruso, una nueva versión de la Unión Soviética, mucha gente no lo puede comprender desde aquí porque no entienden la mentalidad y tal vez no dominan el idioma”, destacó.

Natalia Shut Llinas llegó a la concentración con sus hijos, que no se separaron de ella en ningún momento.

“Con mis niños me voy cada año allá (a Ucrania) quiero regresar, ver a todos mis familiares que viven allá vivos”, indicó mientras expresaba su preocupación por la amenaza de Rusia de utilizar armas atómicas.

“Cada cuatro horas sólo con teléfono, sólo preguntar estás vivo, estás vivo o no, no queremos nada más, solo saber si están vivos o no”, comentó Natalia.

Desde la madrugada del jueves tropas rusas invadieron el este de Ucrania apoyadas por tanques y bombardeos, por orden del presidente ruso, Vladímir Putin, una acción que ha sido rechazada por una gran mayoría de países, entre ellos México.